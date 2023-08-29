В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва

Мать 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой заявила, что та пропала. По её словам, развёрнуты поиски.

"Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать", — приводит РИА "Новости" слова Екатерины Горбачёвой.

Она заявила, что "уже прошло много времени".

В фан-клубе фигуристки рассказали, что она пропала вечером 28 августа — вышла с катка "Чкалов Арена" и ушла в сторону Владимирской церкви. Адрес её последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл67.