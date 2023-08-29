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29 августа, 10:06

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва

<p>Фигуристка Алина Горбачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фигуристка Алина Горбачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мать 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой заявила, что та пропала. По её словам, развёрнуты поиски.

"Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать", — приводит РИА "Новости" слова Екатерины Горбачёвой.

Она заявила, что "уже прошло много времени".

В фан-клубе фигуристки рассказали, что она пропала вечером 28 августа — вышла с катка "Чкалов Арена" и ушла в сторону Владимирской церкви. Адрес её последней фиксации на камере: Волоколамское ш., вл67.

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Андрей Григорьев
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