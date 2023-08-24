Найден живым пропавший сооснователь и экс-гитарист "Алисы" Шаталин
Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер
Пропавшего сооснователя и бывшего гитариста рок-группы "Алиса" Андрея Шаталина нашли живым, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт".
"Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!" — говорится в публикации отряда.
Подробности случившегося в поисково-спасательном отряде не привели.
Ранее Лайф сообщал, что поиском пропавшего 63-летнего Шаталина занимались как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов. В ориентировке, в частности, говорилось, что связи с ним не было с 22 августа.