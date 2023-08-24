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24 августа, 17:42
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Найден живым пропавший сооснователь и экс-гитарист "Алисы" Шаталин

<p>Андрей Шаталин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-41515336_120950?z=photo-41515336_457250454/album-41515336_176299849/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер</a></p>

Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер

Пропавшего сооснователя и бывшего гитариста рок-группы "Алиса" Андрея Шаталина нашли живым, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт".

"Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!" — говорится в публикации отряда.

Подробности случившегося в поисково-спасательном отряде не привели.

Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

Пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей нашли мёртвым

Ранее Лайф сообщал, что поиском пропавшего 63-летнего Шаталина занимались как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов. В ориентировке, в частности, говорилось, что связи с ним не было с 22 августа.

Наталья Исакова
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