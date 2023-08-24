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24 августа, 14:45

В Петербурге пропал сооснователь и экс-гитарист "Алисы" Шаталин

<p>Андрей Шаталин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-41515336_120950?z=photo-41515336_457250454/album-41515336_176299849/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер</a></p>

Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер

В Санкт-Петербурге пропал сооснователь и бывший гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. С ним нет связи с 22 августа, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт".

В ориентировке говорится, что 63-летний музыкант был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, зелёную кепку. При себе у него был зонтик. Поиском пропавшего сейчас занимаются как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов.

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Наталья Исакова
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