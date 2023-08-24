В Петербурге пропал сооснователь и экс-гитарист "Алисы" Шаталин
Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер
В Санкт-Петербурге пропал сооснователь и бывший гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. С ним нет связи с 22 августа, сообщает пресс-служба поискового отряда "Лиза алерт".
В ориентировке говорится, что 63-летний музыкант был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и ботинки, зелёную кепку. При себе у него был зонтик. Поиском пропавшего сейчас занимаются как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что пропавшего месяц назад куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мёртвым в Подмосковье. Обстоятельства смерти мужчины пока не известны.