Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой
В Сети появились последние кадры с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая накануне пропала в Москве. Видео опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
Последнее видео с пропавшей в Москве фигуристкой Алиной Горбачёвой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
В настоящий момент прокуратура контролирует установление обстоятельств исчезновения девушки. Предварительно установлено, что она 28 августа покинула каток, но домой не вернулась.
Напомним, фигуристка пропала вечером 28 августа. Спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка "Чкалов-арена" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.
Telegram / Прокуратура Москвы