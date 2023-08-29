Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой

В Сети появились последние кадры с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая накануне пропала в Москве. Видео опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

В настоящий момент прокуратура контролирует установление обстоятельств исчезновения девушки. Предварительно установлено, что она 28 августа покинула каток, но домой не вернулась.

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка могла утонуть, но есть и другая версия исчезновения

Напомним, фигуристка пропала вечером 28 августа. Спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка "Чкалов-арена" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко.