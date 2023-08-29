Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка могла утонуть, но есть и другая версия исчезновения

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. Об этом пишет SHOT.

Телеграм-канал со ссылкой на источник в окружении спортсменки сообщает, что между наставником фигуристки Софьей Федченко и мамой Горбачёвой был конфликт из-за того, что тренер забрала девочку в столицу, когда той было всего девять лет. Отметим, что фигуристка родом из Краснодара.

Незадолго до пропажи девушка переписывалась с подружкой. Ничего подозрительного та не заметила. Горбачёва сказала, что побежала на тренировку, и больше на связь не выходила. Сейчас также рассматривается версия о том, что юная спортсменка могла утонуть в Москве-реке. Её вещи нашли на пляже на Покровской набережной. У Горбачёвой при себе был рюкзак тёмно-синего цвета, в нём — паспорт, деньги, телефон и планшет. Фигуристка была одета в чёрный спортивный костюм и белые кроссовки. В пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что по факту безвестного исчезновения спортсменки организована доследственная проверка.