Пропавшую в Москве фигуристку Горбачёву нашли по записи камер в кафе

Фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала и перестала выходить на связь накануне вечером, сегодня днём попала в объектив камеры видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Пропавшая в столице фигуристка Алина Горбачёва замечена в кафе. Видео Прокуратуры Москвы

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как девочка выходит из-за стола в точке общественного питания. У неё за спиной большой рюкзак.