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29 августа, 14:53
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Пропавшую в Москве фигуристку Горбачёву нашли по записи камер в кафе

Фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала и перестала выходить на связь накануне вечером, сегодня днём попала в объектив камеры видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Пропавшая в столице фигуристка Алина Горбачёва замечена в кафе. Видео Прокуратуры Москвы

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как девочка выходит из-за стола в точке общественного питания. У неё за спиной большой рюкзак.

"Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в Прокуратуре Москвы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, фигуристка Алина Горбачёва пропала вечером 28 августа. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её не видели. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже даже успел завести уголовное дело.

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Прокуратура Москвы

Андрей Григорьев
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