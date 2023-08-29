Пропавшую в Москве фигуристку Горбачёву нашли по записи камер в кафе
Фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала и перестала выходить на связь накануне вечером, сегодня днём попала в объектив камеры видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Пропавшая в столице фигуристка Алина Горбачёва замечена в кафе. Видео Прокуратуры Москвы
На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как девочка выходит из-за стола в точке общественного питания. У неё за спиной большой рюкзак.
"Сегодня около 13 часов несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Установление местонахождения девочки на контроле в Прокуратуре Москвы", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Напомним, фигуристка Алина Горбачёва пропала вечером 28 августа. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её не видели. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже даже успел завести уголовное дело.
Прокуратура Москвы