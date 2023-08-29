СК завёл дело по признакам убийства пропавшей в Москве фигуристки Горбачёвой

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено после исчезновения в столице 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой для установления обстоятельств произошедшего. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.