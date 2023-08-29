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29 августа, 13:14

СК завёл дело по признакам убийства пропавшей в Москве фигуристки Горбачёвой

Уголовное дело по признакам убийства возбуждено после исчезновения в столице 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой для установления обстоятельств произошедшего. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

"Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачёвой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой

Появилось последнее видео с пропавшей в Москве 16-летней фигуристкой Горбачёвой

Напомним, фигуристка пропала вечером 28 августа. Спортсменка последний раз засветилась на камерах в 19:08 — она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной. Больше юную чемпионку никто не видел. Также сообщалось, что Горбачёва пропала после ссоры с тренером Софьей Федченко. Лайф уже писал о причине конфликта. Также есть вероятность, что Горбачёва могла утонуть в Москве-реке. В результате ГСУ СКР начало доследственную проверку, к поискам подключили водолазов.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Светлана Оперук
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