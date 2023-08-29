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29 августа, 18:14
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Пропавшую в Москве юную фигуристку нашли отдыхающей в кинотеатре

Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре ТЦ

<p>Фигуристка Алина Горбачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фигуристка Алина Горбачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, пропавшую в Москве накануне, нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"При координирующей роли Прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там уточнили, что, по предварительным данным, каких-то противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было, она здорова и её жизни ничего не угрожает. А в столичном главке СК добавили, что в ближайшее время девушка будет доставлена в ведомство, где намерены разобраться в обстоятельствах её исчезновения.

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Напомним, сегодня появилась информация, что юная фигуристка Горбачёва пропала вечером 28 августа. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе.

Андрей Григорьев
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