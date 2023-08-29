Пропавшую в Москве юную фигуристку нашли отдыхающей в кинотеатре
Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачёву нашли в кинотеатре ТЦ
Фигуристка Алина Горбачёва. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, пропавшую в Москве накануне, нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"При координирующей роли Прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там уточнили, что, по предварительным данным, каких-то противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было, она здорова и её жизни ничего не угрожает. А в столичном главке СК добавили, что в ближайшее время девушка будет доставлена в ведомство, где намерены разобраться в обстоятельствах её исчезновения.
Напомним, сегодня появилась информация, что юная фигуристка Горбачёва пропала вечером 28 августа. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе.