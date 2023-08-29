Пропавшую в Москве юную фигуристку нашли отдыхающей в кинотеатре

16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, пропавшую в Москве накануне, нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Там уточнили, что, по предварительным данным, каких-то противоправных действий в отношении спортсменки совершено не было, она здорова и её жизни ничего не угрожает. А в столичном главке СК добавили, что в ближайшее время девушка будет доставлена в ведомство, где намерены разобраться в обстоятельствах её исчезновения.