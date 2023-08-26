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26 августа, 09:55

Фигурист Костомаров записал трогательное видео после первого выхода на лёд на протезах

Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку после выхода на лёд на протезах

Переживший ампутацию стоп российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили поклонников за тёплую поддержку после появления спортсмена на льду во время шоу в Сочи. Своё обращение пара разместила в телеграм-канале.

Роман костомаров и Оксана Домнина поблагодарили поклонников за поддержку. Видео © t.me / Роман Костомаров

"Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши тёплые и добрые слова", — поделились эмоциями фигуристы.

"Пример для всех": Коллега Костомарова восхитился его выходом на лёд

"Пример для всех": Коллега Костомарова восхитился его выходом на лёд

Ранее Лайф писал, что 22 августа Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд на протезах во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.

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© t.me / Роман Костомаров

Татьяна Миссуми
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