Фигурист Костомаров записал трогательное видео после первого выхода на лёд на протезах

Переживший ампутацию стоп российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили поклонников за тёплую поддержку после появления спортсмена на льду во время шоу в Сочи. Своё обращение пара разместила в телеграм-канале.

Роман костомаров и Оксана Домнина поблагодарили поклонников за поддержку. Видео © t.me / Роман Костомаров

"Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши тёплые и добрые слова", — поделились эмоциями фигуристы.