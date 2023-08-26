Фигурист Костомаров записал трогательное видео после первого выхода на лёд на протезах
Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку после выхода на лёд на протезах
Переживший ампутацию стоп российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поблагодарили поклонников за тёплую поддержку после появления спортсмена на льду во время шоу в Сочи. Своё обращение пара разместила в телеграм-канале.
Роман костомаров и Оксана Домнина поблагодарили поклонников за поддержку. Видео © t.me / Роман Костомаров
"Всем большой привет из Сочи. Хотели поблагодарить вас за поддержку. Большое спасибо, мы всё читаем, видим, чувствуем, поэтому огромная благодарность за ваши тёплые и добрые слова", — поделились эмоциями фигуристы.
Ранее Лайф писал, что 22 августа Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд на протезах во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.
© t.me / Роман Костомаров