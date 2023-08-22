Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, которая привела к ампутации стоп, вышел на лёд. Случилось это во время гала-шоу фигуриста Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

На видео, которое появилось в соцсетях, Костомаров в кроссовках появляется на льду в конце номера жены Оксаны Домниной. Он подходит к супруге, после чего они, держась за руки и обнимаясь, идут за кулисы. Такую трогательную сцену зал встретил оглушительными аплодисментами.