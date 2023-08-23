"Пример для всех": Коллега Костомарова восхитился его выходом на лёд
Фигурист Энберт назвал волевым поступком появление Костомарова на льду
Серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Энберт назвал волевым поступком появление фигуриста Романа Костомарова на премьере ледового шоу "Письма любви". По его словам, именитый спортсмен теперь доказал всем, что верить и надеяться нужно до последнего.
Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT
"Это волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером. Это важно как пример для людей: всё возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности", — сказал Энберт в беседе с "Газетой.ru".
Накануне Лайф писал, что Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Фигурист, которому теперь приходится использовать протезы, появился на публике во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.
ТАСС / Софья Сандурская