"Пример для всех": Коллега Костомарова восхитился его выходом на лёд

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года Александр Энберт назвал волевым поступком появление фигуриста Романа Костомарова на премьере ледового шоу "Письма любви". По его словам, именитый спортсмен теперь доказал всем, что верить и надеяться нужно до последнего.

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT

"Это волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером. Это важно как пример для людей: всё возможно, не надо опускать руки. Надо верить, и это поможет преодолеть любые сложности", — сказал Энберт в беседе с "Газетой.ru".