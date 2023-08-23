"Уникальный человек": Тарасова высказалась о появлении Костомарова с протезами на льду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала олимпийского чемпиона Романа Костомарова уникальным человеком, который ещё выйдет на лёд на коньках. Так она прокомментировала его появление на премьере гала-шоу "Письма любви".

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT

"Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лёд. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти. Уникальный человек", — приводит слова Тарасовой РИА "Новости".

Она напомнила, что за выздоровление именитого фигуриста молилась вся страна. Также Тарасова отметила невероятное упорство врачей и супруги Костомарова.