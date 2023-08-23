"Уникальный человек": Тарасова высказалась о появлении Костомарова с протезами на льду
Тарасова — о выступлении Костомарова: Я же говорила, что он выйдет на лёд
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала олимпийского чемпиона Романа Костомарова уникальным человеком, который ещё выйдет на лёд на коньках. Так она прокомментировала его появление на премьере гала-шоу "Письма любви".
Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Видео © Telegram / СпоRT
"Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лёд. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти. Уникальный человек", — приводит слова Тарасовой РИА "Новости".
Она напомнила, что за выздоровление именитого фигуриста молилась вся страна. Также Тарасова отметила невероятное упорство врачей и супруги Костомарова.
Накануне Лайф писал, что Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд. Фигурист, которому теперь приходится использовать протезы, появился на публике во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Вместе с Костомаровым на льду находилась его жена Оксана Домнина.
ТАСС / Сергей Бобылев