Роман Костомаров произнёс трогательную речь после выхода на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, обратился к зрителям с трогательными словами благодарности. Речь он произнёс во время гала-шоу фигуриста Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Его слова приводит телеграм-канал "СпоRT".

"Спасибо за все тёплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, всё это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!" — обратился к зрителям Костомаров.