Роман Костомаров произнёс трогательную речь после выхода на лёд
Костомаров обратился к зрителям со словами благодарности после выхода на лёд
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, обратился к зрителям с трогательными словами благодарности. Речь он произнёс во время гала-шоу фигуриста Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Его слова приводит телеграм-канал "СпоRT".
"Спасибо за все тёплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, всё это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!" — обратился к зрителям Костомаров.
Лайф сообщал, что в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, не пощадила болезнь и кисти. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. А сейчас активно восстанавливается, делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать.
t.me / Роман Костомаров