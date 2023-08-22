Регион

Уведомления отключены

22 августа, 19:47

Роман Костомаров произнёс трогательную речь после выхода на лёд

Костомаров обратился к зрителям со словами благодарности после выхода на лёд

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который впервые после ампутации конечностей вышел на лёд, обратился к зрителям с трогательными словами благодарности. Речь он произнёс во время гала-шоу фигуриста Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Его слова приводит телеграм-канал "СпоRT".

"Спасибо за все тёплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, всё это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам!" — обратился к зрителям Костомаров.

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лёд

Лайф сообщал, что в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, не пощадила болезнь и кисти. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. А сейчас активно восстанавливается, делится видео с тренировками. Кроме того, Костомаров показал новые протезы, на которых он может даже бегать.

Обложка ©

t.me / Роман Костомаров

Оксана Попова
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров