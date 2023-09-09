Тренер сбегавшей фигуристки Горбачёвой впервые высказалась об инциденте
Тренер Горбачёвой Федченко: Побег спортсменки не связан с фигурным катанием
Скандальная история с "пропажей" российской фигуристки Алины Горбачёвой никак не связана с её профессиональной деятельностью. Так инцидент прокомментировала тренер спортсменки Софья Федченко.
"Никаких проблем на подготовку это не накладывает. Всё в прошлом, забыли и работаем дальше", — приводит слова тренера "Матч ТВ".
Напомним, что об исчезновении Горбачёвой в Москве стало известно 28 августа. К поискам юной фигуристки привлекли полицию, волонтёров и даже водолазов, по факту происшествия возбудили уголовное дело. Спустя сутки спортсменку застали за отдыхом в кинотеатре. Позже девушка извинилась за свои действия, объяснив их попыткой разобраться в себе.
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Ранее Лайф рассказывал, что к побегу Горбачёву подтолкнули усталость от частых тренировок и эмоциональное выгорание. Фигуристка Елизавета Худайбердиева заступилась за коллегу, призвав остальных не хейтить молодую спортсменку. В то же время олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала поступок девушки отвратительным.
ТАСС / Сергей Бобылев