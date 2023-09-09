Тренер сбегавшей фигуристки Горбачёвой впервые высказалась об инциденте

Скандальная история с "пропажей" российской фигуристки Алины Горбачёвой никак не связана с её профессиональной деятельностью. Так инцидент прокомментировала тренер спортсменки Софья Федченко.

"Никаких проблем на подготовку это не накладывает. Всё в прошлом, забыли и работаем дальше", — приводит слова тренера "Матч ТВ".