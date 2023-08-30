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30 августа, 12:42

"Это отвратительно": Олимпийская чемпионка резко высказалась об "исчезавшей" в Москве фигуристке

Бестемьянова назвала ужасным поступком побег фигуристки Горбачёвой

<p>Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую искали по всей Москве, совершила ужасный и отвратительный поступок, считает олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

"Я считаю, что это ужасный поступок. Она всполошила всех, все были в ужасе! То, что она вытворила, это просто отвратительно. Она что, не видела, что с утра взорвался весь Интернет и что все нервничают из-за неё? А нашлась она только вечером", — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Бестемьянова полагает, что Горбачёва за весь день могла и сообщить, что с ней всё в порядке. При этом олимпийская чемпионка уверена, что на карьере её молодой коллеги этот инцидент никак не скажется.

"Были люди, которые не знали, кто такая Алина Горбачёва, а теперь все знают о ней. Она о себе заявила", — добавила Бестемьянова.

"Возраст обид и протеста": Психолог объяснила поведение "пропавшей" в Москве фигуристки Горбачёвой

"Возраст обид и протеста": Психолог объяснила поведение "пропавшей" в Москве фигуристки Горбачёвой

16-летнюю российскую фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" 28 августа и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. К поискам даже подключили водолазов. А СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа Алину Горбачёву нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Правоохранители устроили её матери и тренеру "разбор полётов".

Никита Осипов
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