"Это отвратительно": Олимпийская чемпионка резко высказалась об "исчезавшей" в Москве фигуристке

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую искали по всей Москве, совершила ужасный и отвратительный поступок, считает олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

"Я считаю, что это ужасный поступок. Она всполошила всех, все были в ужасе! То, что она вытворила, это просто отвратительно. Она что, не видела, что с утра взорвался весь Интернет и что все нервничают из-за неё? А нашлась она только вечером", — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Бестемьянова полагает, что Горбачёва за весь день могла и сообщить, что с ней всё в порядке. При этом олимпийская чемпионка уверена, что на карьере её молодой коллеги этот инцидент никак не скажется.