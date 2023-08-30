После исчезновения 16-летней фигуристки её матери и тренеру устроили "разбор полётов"
Правоохранители выясняют, почему фигуристка Горбачёва с 9 лет не живёт дома
Сотрудники правоохранительных органов после исчезновения и быстрого обнаружения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой заинтересовались условиями её проживания. Её маму Екатерину и тренера Софью Федченко попросили объяснить, почему девушка с девяти лет живёт с наставником, а не с родителями. А ещё кто довёл чемпионку России среди юниоров до побега. Об этом сообщает SHOT.
Мать фигуристки Алины Горбачёвой прокомментировала побег дочери. Видео © Telegram / SHOT
По его данным, сама девочка-подросток объяснила произошедшее тем, что "устала от всего". Прошлую ночь Алина сначала провела в подъезде, а потом поехала в кинотеатр.
Наказания после произошедшего ни для кого не последует, однако за семьёй фигуристки теперь предстоит следить органам опеки. Интересно, что Алина своим домом называет съёмную квартиру 27-летнего тренера в Химках. Именно там девушка провела эту ночь после опроса в Следственном комитете вместе с Федченко и мамой.
Наставница специально сняла квартиру недалеко от катка "Триумф", где проходят тренировки Алины, чтобы ей было удобнее добираться. Квартира Екатерины находится на другом конце Москвы, на границе Северного и Южного Бутова.
"Я ничего не знаю. Всё хорошо", — так мать фигуристки прокомментировала побег дочери в беседе с телеграм-каналом.
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16-летнюю фигуристку Горбачёву, которая 28 августа вышла с катка на "Чкалов-арене" и пропала, на следующий день искали полицейские и волонтёры. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет даже успел завести уголовное дело. Однако затем выяснилось, что пропавшая спортсменка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. А уже вечером её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Сама Алина выступила с заявлением, попросив прощения за то, что заставила всех понервничать. Она рассказала, что сейчас "дома с мамой и любимым тренером".
Telegram / SHOT