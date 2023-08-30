После исчезновения 16-летней фигуристки её матери и тренеру устроили "разбор полётов"

Сотрудники правоохранительных органов после исчезновения и быстрого обнаружения в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой заинтересовались условиями её проживания. Её маму Екатерину и тренера Софью Федченко попросили объяснить, почему девушка с девяти лет живёт с наставником, а не с родителями. А ещё кто довёл чемпионку России среди юниоров до побега. Об этом сообщает SHOT.

Мать фигуристки Алины Горбачёвой прокомментировала побег дочери. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, сама девочка-подросток объяснила произошедшее тем, что "устала от всего". Прошлую ночь Алина сначала провела в подъезде, а потом поехала в кинотеатр.

Наказания после произошедшего ни для кого не последует, однако за семьёй фигуристки теперь предстоит следить органам опеки. Интересно, что Алина своим домом называет съёмную квартиру 27-летнего тренера в Химках. Именно там девушка провела эту ночь после опроса в Следственном комитете вместе с Федченко и мамой.

Наставница специально сняла квартиру недалеко от катка "Триумф", где проходят тренировки Алины, чтобы ей было удобнее добираться. Квартира Екатерины находится на другом конце Москвы, на границе Северного и Южного Бутова.