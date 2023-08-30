"Пережитое не стоит олимпийских медалей": Семья фигуристки Горбачёвой собирается забрать её у тренера
Бабушка найденной фигуристки Горбачёвой хочет, чтобы она бросила спорт
Фигуристка Алина Горбачёва. Обложка © Getty Images / Sefa Karacan
Семья 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, после происшествия будет настаивать на том, чтобы девушка бросила спорт. Бабушка спортсменки заявила, что никакие спортивные достижения не стоят того, что они пережили за эти сутки.
"Мы будем настаивать на том, чтобы забрать её у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует", — рассказала бабушка в беседе с kp.ru.
Напомним, 16-летнюю фигуристку Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" и пропала, почти сутки искали полицейские и волонтёры. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет даже успел завести уголовное дело. Однако днём 29 августа пропавшая спортсменка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. А уже вечером её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Сама Алина выступила с заявлением, попросив прощения за то, что заставила всех понервничать, и рассказала, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером".