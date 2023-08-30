"Пережитое не стоит олимпийских медалей": Семья фигуристки Горбачёвой собирается забрать её у тренера

Семья 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, которую почти сутки разыскивали по всей Москве полицейские и волонтёры, после происшествия будет настаивать на том, чтобы девушка бросила спорт. Бабушка спортсменки заявила, что никакие спортивные достижения не стоят того, что они пережили за эти сутки.

"Мы будем настаивать на том, чтобы забрать её у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует", — рассказала бабушка в беседе с kp.ru.