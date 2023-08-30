"Возраст обид и протеста": Психолог объяснила поведение "пропавшей" в Москве фигуристки Горбачёвой

Психолог и бывшая спортсменка Екатерина Корендясева, комментируя ситуацию с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которую почти сутки разыскивали по всей Москве, заявила, что 16 лет — это переходный возраст, когда управлять эмоциональными порывами довольно сложно.

По её словам, пубертатный период особенен тем, что подросток пытается занять своё место в иерархии сверстников. В беседе с порталом "Страсти" психолог также отметила, что профессиональный спорт не любит ранимость. Все атлеты существуют в агрессивной среде, в которой нужно преодолевать не только соперников, но и самого себя.

"Можно ли считать психику 16-летней девочки окрепшей? Учитывая, что это один из самых непростых этапов в жизни человека, я так не думаю. Это возраст обид, протеста, глупостей, импульсивных поступков", — поведала Корендясева.