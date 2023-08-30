"Возраст обид и протеста": Психолог объяснила поведение "пропавшей" в Москве фигуристки Горбачёвой
Психолог Корендясева: У фигуристки Горбачёвой сейчас возраст обид и протеста
Психолог и бывшая спортсменка Екатерина Корендясева, комментируя ситуацию с фигуристкой Алиной Горбачёвой, которую почти сутки разыскивали по всей Москве, заявила, что 16 лет — это переходный возраст, когда управлять эмоциональными порывами довольно сложно.
По её словам, пубертатный период особенен тем, что подросток пытается занять своё место в иерархии сверстников. В беседе с порталом "Страсти" психолог также отметила, что профессиональный спорт не любит ранимость. Все атлеты существуют в агрессивной среде, в которой нужно преодолевать не только соперников, но и самого себя.
"Можно ли считать психику 16-летней девочки окрепшей? Учитывая, что это один из самых непростых этапов в жизни человека, я так не думаю. Это возраст обид, протеста, глупостей, импульсивных поступков", — поведала Корендясева.
Также она указала, что тренер — это очень важная фигура в жизни спортсмена. Однако ни один наставник не способен заменить родных. Семья — это зона безопасности, место, где тебя принимают любым: с амбициями или без, с медалями и без них, добавила специалист.
Ранее Лайф писал, что 16-летнюю российскую фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. СК даже успел завести уголовное дело. Однако днём 29 августа "пропавшая" спортсменка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. А уже вечером её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Сама девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать, и рассказала, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером".
Getty Images / Sefa Karacan