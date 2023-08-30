"Самое последнее — хейтить": Худайбердиева заступилась за "пропавшую" в Москве 16-летнюю Горбачёву

Фигуристка Алина Горбачёва, которая якобы пропала в Москве, не знала, что делать и к кому обратиться за помощью. Об этом в соцсетях заявила её коллега Елизавета Худайбердиева, призвав взрослых, ответственных за подростка, подумать о произошедшем.

"Самое последнее, что сейчас можно сделать, — хейтить 16-летнего человека... Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают её родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку", — написала она.