"Самое последнее — хейтить": Худайбердиева заступилась за "пропавшую" в Москве 16-летнюю Горбачёву
Фигуристка Худайбердиева: Горбачёва не знала, что делать и к кому обратиться
Фигуристка Алина Горбачёва, которая якобы пропала в Москве, не знала, что делать и к кому обратиться за помощью. Об этом в соцсетях заявила её коллега Елизавета Худайбердиева, призвав взрослых, ответственных за подростка, подумать о произошедшем.
"Самое последнее, что сейчас можно сделать, — хейтить 16-летнего человека... Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают её родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку", — написала она.
Ранее бабушка Алины Горбачёвой рассказала, что девочка перестала общаться с близкими по настоянию тренера Софьи Федченко. Фигуристка почти не виделась с родными последние три года.
Напомним, вечером 28 августа 16-летняя фигуристка Горбачёва пропала. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её больше не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. Позже её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.
ТАСС / Сергей Бобылев