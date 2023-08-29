"Это ещё ребёнок": Фигуристка вступилась за "исчезнувшую" в Москве юную коллегу
Фигуристка Скопцова призвала не травить Алину Горбачёву из-за её исчезновения
Фигуристка Анастасия Скопцова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyaskoptsova
Российская фигуристка Анастасия Скопцова попросила подписчиков перестать травить её 16-летнюю коллегу Алину Горбачёву из-за недавней пропажи. Соответствующие сообщение она оставила в своём телеграм-канале.
"Хотела бы попросить вас не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию! Не забывайте, что это ещё ребёнок! Который, скорее всего, находится в сложной психологической ситуации на фоне высоких физических нагрузок. Будьте добрее. Быть спортсменом — это не только медали и победы на чемпионатах", — написала она.
Скопцова призвала поддержать Горбачёву, так как критика может усугубить её состояние. Та, вероятно, боялась выйти на связь.
29 августа стало известно, что 16-летняя фигуристка Горбачёва пропала накануне вечером. Она вышла с катка на "Чкалов-арене" и зашла в парк на набережной, после чего её больше не видели. Опасаясь, что девушка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. Следственный комитет уже успел завести уголовное дело. Но буквально несколько часов назад "пропавшая" фигуристка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. Позже её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.