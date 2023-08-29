"Это ещё ребёнок": Фигуристка вступилась за "исчезнувшую" в Москве юную коллегу

"Хотела бы попросить вас не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию! Не забывайте, что это ещё ребёнок! Который, скорее всего, находится в сложной психологической ситуации на фоне высоких физических нагрузок. Будьте добрее. Быть спортсменом — это не только медали и победы на чемпионатах", — написала она.