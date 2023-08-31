"Тратили время и силы": Фигуристка Горбачёва поблагодарила всех за участие в её поисках

Фигуристка Алина Горбачёва, которая накануне угодила в скандал с "исчезновением", заявила, что её поступок нельзя считать нормальным, и поблагодарила участвовавших в её поисках граждан.

В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, она поблагодарила всех тех, кто переживал за неё и принимал участие в поисках. Спортсменка выразила благодарность спасателям, поисковым службам, волонтёрам, водолазам, коллегам-фигуристам и болельщикам, а также извинилась за свой поступок.

"Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь", — сказала 16-летняя Алина Горбачёва.