"Тратили время и силы": Фигуристка Горбачёва поблагодарила всех за участие в её поисках
Фигуристка Алина Горбачёва поблагодарила всех, кто участвовал в её поисках
Фигуристка Алина Горбачёва, которая накануне угодила в скандал с "исчезновением", заявила, что её поступок нельзя считать нормальным, и поблагодарила участвовавших в её поисках граждан.
Фигуристка Алина Горбачёва просит прощения. Видео © t.me / Alina Gorbacheva RUS
В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, она поблагодарила всех тех, кто переживал за неё и принимал участие в поисках. Спортсменка выразила благодарность спасателям, поисковым службам, волонтёрам, водолазам, коллегам-фигуристам и болельщикам, а также извинилась за свой поступок.
"Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально". Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь", — сказала 16-летняя Алина Горбачёва.
Напомним, фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" 28 августа и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. К поискам даже подключили водолазов. А СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа Алину Горбачёву нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Правоохранители устроили её матери и тренеру "разбор полётов".
t.me / Alina Gorbacheva RUS