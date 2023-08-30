Угодившая в скандал 16-летняя фигуристка выступит на прокатах сборной
Фигуристка Алина Горбачёва выступит на прокатах сборной России
Фигуристка Алина Горбачёва, которая накануне угодила в скандал с "исчезновением", примет участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).
Соревнование пройдёт на льду арены "Мегоспорт" в Москве 16 и 17 сентября. В списках участниц на контрольные прокаты в общей сложности заявлено 12 спортсменок, среди них помимо Горбачёвой есть Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анастасия Зинина.
Напомним, фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" 28 августа и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. К поискам даже подключили водолазов. А СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа Алину Горбачёву нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Правоохранители устроили её матери и тренеру "разбор полётов".
ТАСС / Александр Демьянчук