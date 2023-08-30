Угодившая в скандал 16-летняя фигуристка выступит на прокатах сборной

Фигуристка Алина Горбачёва, которая накануне угодила в скандал с "исчезновением", примет участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

Соревнование пройдёт на льду арены "Мегоспорт" в Москве 16 и 17 сентября. В списках участниц на контрольные прокаты в общей сложности заявлено 12 спортсменок, среди них помимо Горбачёвой есть Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анастасия Зинина.