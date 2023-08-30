Раскрыта причина побега 16-летней фигуристки Горбачёвой из дома

В Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва сбежала из дома, потому что устала и пережила эмоциональное выгорание. Девочку перегрузили тренировками, оказывали на неё давление для достижения новых результатов, регулярно сравнивали с успешной Александрой Трусовой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, об этом юная спортсменка рассказала почти сразу после её обнаружения. Своим поступком она "хотела выразить протест". В последнее время тренировок у фигуристки стало больше: шесть раз в неделю по полтора часа на льду, а также зал, ОФП, хореография и танцы. К тому же появился груз ответственности после победы на юниорском чемпионате и отбора в сборную России. Травма в начале нового сезона тоже негативно сказалась на психике.