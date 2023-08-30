Раскрыта причина побега 16-летней фигуристки Горбачёвой из дома
Mash: Фигуристка Алина Горбачёва сбежала из-за перегрузки тренировками
Фигуристка Алина Горбачёва сразу после обнаружения её в кинотеатре. Фото © Mash
В Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва сбежала из дома, потому что устала и пережила эмоциональное выгорание. Девочку перегрузили тренировками, оказывали на неё давление для достижения новых результатов, регулярно сравнивали с успешной Александрой Трусовой. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, об этом юная спортсменка рассказала почти сразу после её обнаружения. Своим поступком она "хотела выразить протест". В последнее время тренировок у фигуристки стало больше: шесть раз в неделю по полтора часа на льду, а также зал, ОФП, хореография и танцы. К тому же появился груз ответственности после победы на юниорском чемпионате и отбора в сборную России. Травма в начале нового сезона тоже негативно сказалась на психике.
По данным Mash, последние восемь лет Алина жила с тренером и там тоже все разговоры были о фигурном катании. Алине не удавалось отвлечься. Мама живёт в другом городе, и девочка сбежала. Ночь с 28 на 29 августа провела в подъезде, днём дважды сходила в кафе, купила сухарики, поехала в кинотеатр. Долго прятаться не планировала.
16-летнюю российскую фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" 28 августа и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. К поискам даже подключили водолазов. А СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа Алину Горбачёву нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Правоохранители устроили её матери и тренеру "разбор полётов".