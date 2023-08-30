Юрист рассказал, ждёт ли наказание "исчезнувшую" в Москве 16-летнюю фигуристку

Адвокат Леонид Исаев заявил, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве, никак не будет наказана. Он уточнил, что в действиях юной спортсменки нет состава преступления.

"Просто человек забыл о времени и о волнующихся родителях, чьё заявление в полицию о пропаже ребёнка было вполне оправданным, так как у них, судя по всему, действительно не было связи с дочерью и они пытались сделать всё возможное для её обнаружения", — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.