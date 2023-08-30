Юрист рассказал, ждёт ли наказание "исчезнувшую" в Москве 16-летнюю фигуристку
Адвокат Исаев не увидел состава преступления в действиях фигуристки Горбачёвой
Адвокат Леонид Исаев заявил, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва, которую почти сутки разыскивали по всей Москве, никак не будет наказана. Он уточнил, что в действиях юной спортсменки нет состава преступления.
"Просто человек забыл о времени и о волнующихся родителях, чьё заявление в полицию о пропаже ребёнка было вполне оправданным, так как у них, судя по всему, действительно не было связи с дочерью и они пытались сделать всё возможное для её обнаружения", — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.
Он также напомнил, что полиция обязана принимать заявление о пропаже человека сразу же, а не через трое суток.
Как сообщалось ранее, 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. Опасаясь, что юная спортсменка могла утонуть в Москве-реке, спасатели прочесали дно — к поискам подключили водолазов. СК даже успел завести уголовное дело. Однако днём 29 августа "пропавшая" спортсменка засветилась на записях камер в одном из столичных кафе. А уже вечером её нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Горбачёва уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать, и рассказала, что сейчас она "дома с мамой и любимым тренером".
ТАСС / Сергей Бобылев