Названо число российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024

В случае допуска на Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 россиян. Об этом сообщил журналистам во вторник, 19 сентября, министр спорта Олег Матыцин.

Он отметил, что однозначно не смогут принять участие в соревнованиях командные виды спорта, лёгкая атлетика. Под вопросом пока остаётся и ряд других дисциплин.

"Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону", — констатировал глава Минспорта.