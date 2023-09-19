Названо число российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024
Министр Матыцин: В случае допуска на Играх в Париже могут выступить 108 россиян
В случае допуска на Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 россиян. Об этом сообщил журналистам во вторник, 19 сентября, министр спорта Олег Матыцин.
Он отметил, что однозначно не смогут принять участие в соревнованиях командные виды спорта, лёгкая атлетика. Под вопросом пока остаётся и ряд других дисциплин.
"Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре — 108 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону", — констатировал глава Минспорта.
Ранее в правительстве заявили об ударе по мировому спорту из-за дискриминации россиян. Как отметил курирующий Минспорта вице-премьер Дмитрий Чернышенко, международные турниры лишились объективности и зрелищности с уходом российских спортсменов.