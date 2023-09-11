В кабмине рассказали об ударе по мировому спорту из-за дискриминации россиян

Чернышенко подчеркнул, что итоги таких турниров отныне целиком и полностью лежат на совести международных спортивных федераций и МОК. По его словам, очевидно, что западные санкции были наложены из-за страха перед нашими атлетами. За время четырёх чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта, напомнил он, россияне выиграли 16 медалей, шесть из них — золотые.