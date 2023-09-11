В кабмине рассказали об ударе по мировому спорту из-за дискриминации россиян
Чернышенко: Большой спорт лишился зрелищности из-за дискриминации россиян
Международные турниры лишились объективности и зрелищности с уходом российских спортсменов. Таким мнением поделился курирующий Минспорта вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя ограничения в отношении сограждан.
"Дискриминация лишила мировые соревнования зрелищности и объективности", — приводит сайт kp.ru его слова.
Чернышенко подчеркнул, что итоги таких турниров отныне целиком и полностью лежат на совести международных спортивных федераций и МОК. По его словам, очевидно, что западные санкции были наложены из-за страха перед нашими атлетами. За время четырёх чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта, напомнил он, россияне выиграли 16 медалей, шесть из них — золотые.
Напомним, что в конце июля МОК разослал приглашения на ОИ-2024 в Париже 203 национальным олимпийским комитетам. О том, что РФ и Белоруссия их не получат, стало известно заранее. Министр спорта России Олег Матыцин назвал решение МОК дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON