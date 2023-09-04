Глава МОК признал санкции против российских спортсменов незаконными, но тут же дал заднюю
Глава МОК Томас Бах назвал невозможным изолировать мировой спорт от россиян
Мировой спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, как бы на этом ни настаивали власти Украины. Такое заявление сделал в понедельник, 4 сентября, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. При этом он признал, что отстранение атлетов из России нарушает и права человека, и олимпийскую хартию.
"Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учётом наших ценностей", — завил функционер в интервью индийскому англоязычному телеканалу CNBC TV18.
Он добавил, что вопрос о возможности участия российской сборной в Олимпийских играх в Париже по-прежнему окончательно не решён, однако МОК по-прежнему настаивает, чтобы не было "никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии", а участники должны быть заявлены "как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своей страны".
"Украинская сторона не рада этому на 100%, но они это приняли, потому что это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпийские игры", — добавил Бах.
Напомним, что 26 июля МОК разослал приглашения на ОИ-2024 в Париже 203 национальным олимпийским комитетам. При этом о том, что Россия и Белоруссия их не получат, стало известно заранее. Министр спорта России Олег Матыцин назвал решение МОК дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON