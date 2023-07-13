Россию и Белоруссию не позовут на Олимпиаду в положенный день

Россия и Белоруссия не получат приглашение на Олимпийские игры 2024 года от Международного олимпийского комитета в установленную дату — 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

В эту дату МОК, согласно правилам, разошлёт приглашения национальным олимпийским комитетам принять участие в Играх в Париже. Официальные письма получат 203 стороны. Среди них не будет Олимпийского комитета России, НОК Белоруссии и НОК Гватемалы.