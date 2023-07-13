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13 июля, 12:44

Россию и Белоруссию не позовут на Олимпиаду в положенный день

МОК не пригласит 26 июля Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года

Россия и Белоруссия не получат приглашение на Олимпийские игры 2024 года от Международного олимпийского комитета в установленную дату — 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

В эту дату МОК, согласно правилам, разошлёт приглашения национальным олимпийским комитетам принять участие в Играх в Париже. Официальные письма получат 203 стороны. Среди них не будет Олимпийского комитета России, НОК Белоруссии и НОК Гватемалы.

В случае РФ и Белоруссии это связано с санкциями, введёнными Международным олимпийским комитетом из-за конфликта на Украине.

ПАСЕ потребовала от МОК не допускать россиян до Олимпиады-2024 в любом статусе

ПАСЕ потребовала от МОК не допускать россиян до Олимпиады-2024 в любом статусе

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, но только в нейтральном статусе. Гражданам РФ и Белоруссии также запретят участвовать в командных видах спорта. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Yalcin

Андрей Григорьев
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