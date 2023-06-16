Олимпийскую сборную России предложили отправить в Париж на танках

Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то на это решение можно ответить только одним способом — поехать туда на танках. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ на призыв министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать "сборную беженцев", в составе которой на ОИ-2024 в Париже смогут выступать белорусские и российские "диссиденты".

На вопрос, как Мамиашвили относится к тому, что россиянам якобы предлагают такие условия, глава Федерации спортивной борьбы заметил, что у него "нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место".