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6 апреля, 09:00

Французский биатлонист Жаклен призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024

<p>Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен. Фото © Getty Images / Franz Kirchmayr / SEPA.Media</p>

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен. Фото © Getty Images / Franz Kirchmayr / SEPA.Media

Допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года, покажет, что спорт выше конфликтов. Об этом заявил четырёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен в беседе с журналом L'Equipe.

"Я считаю, что было бы хорошо допустить спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Это покажет, что мир спорта един, что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма неизменны, и это было бы большим стимулом для мира", — сказал он.

Жаклен добавил, что у него нет новостей о возможном возвращении россиян к международным соревнованиям, но он знает, как лишение этого права расстраивает их. По его словам, спортсмены в РФ не имеют никакого отношения к украинскому конфликту. Француз также подчеркнул, что на Кубке мира по биатлону ему не хватает россиян и белорусов, а ведь спорт должен содействовать миру и объединять людей.

Союз биатлонистов выступил с заявлением после допуска россиян к турнирам по фехтованию

Союз биатлонистов выступил с заявлением после допуска россиян к турнирам по фехтованию

Напомним, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В сентябре организация продлила отстранение спортсменов из двух стран от международных соревнований. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал это решение IBU ошибкой.

Светлана Оперук
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