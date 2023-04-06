Французский биатлонист Жаклен призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024

Допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут летом 2024 года, покажет, что спорт выше конфликтов. Об этом заявил четырёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен в беседе с журналом L'Equipe.

"Я считаю, что было бы хорошо допустить спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Это покажет, что мир спорта един, что мы выше конфликтов. Ценности олимпизма неизменны, и это было бы большим стимулом для мира", — сказал он.