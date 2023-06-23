ПАСЕ потребовала от МОК не допускать россиян до Олимпиады-2024 в любом статусе
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать даже под нейтральными флагами российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.
"Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает участию других спортсменов, не в последнюю очередь украинских", — говорится в заявлении ПАСЕ.
В организации считают, что запрет на участие спортсменов из РФ и Белоруссии должен продлиться до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Отметим, что резолюции ПАСЕ не несут обязательного характера, организация является лишь консультативной структурой.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, но только в нейтральном статусе. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. Кроме того, появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.
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