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23 июня, 09:04

ПАСЕ потребовала от МОК не допускать россиян до Олимпиады-2024 в любом статусе

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать даже под нейтральными флагами российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает участию других спортсменов, не в последнюю очередь украинских", — говорится в заявлении ПАСЕ.

В организации считают, что запрет на участие спортсменов из РФ и Белоруссии должен продлиться до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Отметим, что резолюции ПАСЕ не несут обязательного характера, организация является лишь консультативной структурой.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, но только в нейтральном статусе. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. Кроме того, появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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