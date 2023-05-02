Матыцин: Решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято после 26 июля

После 26 июля 2023 года будет принято решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Такое заявление сделал министр спорта России Олег Матыцин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года", — сказал он.

По словам Матыцина, если наши спортсмены всё-таки пройдут квалификационные турниры и условия не поменяются, то в Олимпиаде примут участие порядка 180 россиян. Поэтому, подчеркнул он, необходимо продолжать диалог с международными организациями и отстаивать интересы РФ с помощью дружественных стран.