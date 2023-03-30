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30 марта, 14:07

Стало известно, когда МОК примет решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Бах: Решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024 примут не раньше чем за год до их начала

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до её начала. Об этом заявил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

"Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год", — сказал он журналистам.

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Бах добавил, что МОК будет следить за исполнением своих рекомендаций, которые были оглашены на днях. По его словам, Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помочь и координировать работу с международными спортивными федерациями.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Кроме того, есть ещё ряд условий. Так, россияне и белорусы не будут допущены к соревнованиям в командных видах спорта. Также МОК не планируют допускать спортсменов, которые открыто высказались в поддержку СВО. Помимо этого, под ограничения подпадают атлеты, представляющие силовые ведомства.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Yalcin

Никита Никонов
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