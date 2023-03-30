Стало известно, когда МОК примет решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Бах: Решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024 примут не раньше чем за год до их начала
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до её начала. Об этом заявил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.
"Решение об участии спортсменов с паспортом России или Белоруссии будет принято после того, как до Игр останется год", — сказал он журналистам.
Бах добавил, что МОК будет следить за исполнением своих рекомендаций, которые были оглашены на днях. По его словам, Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта подтвердила, что она готова помочь и координировать работу с международными спортивными федерациями.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Кроме того, есть ещё ряд условий. Так, россияне и белорусы не будут допущены к соревнованиям в командных видах спорта. Также МОК не планируют допускать спортсменов, которые открыто высказались в поддержку СВО. Помимо этого, под ограничения подпадают атлеты, представляющие силовые ведомства.
Getty Images / Mustafa Yalcin