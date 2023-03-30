Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к чемпионатам на условиях МОК
Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских атлетов до соревнований, но в нейтральном статусе.
"ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерации настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета", — уточнили в пресс-службе комитета.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе и при условии осуждения СВО. В командных видах спорта им выступать полностью запрещено. Глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а в МИД РФ назвали требования "экспериментом над человечностью". Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что на таких условиях наши спортсмены "никуда не поедут".
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