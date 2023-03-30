Международная федерация настольного тенниса допустит россиян к чемпионатам на условиях МОК

Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) одобрил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских атлетов до соревнований, но в нейтральном статусе.

"ITTF поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерации настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета", — уточнили в пресс-службе комитета.