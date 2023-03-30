МОК прервал речь эстонской биатлонистки после слов о допуске россиян к Олимпиаде
МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступившей против допуска России к ОИ-2024
Представители Международного олимпийского комитета прервали речь эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм, обвинившей МОК в желании допустить россиян до участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет портал Delfi Sport.
Представительница комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии выступала перед МОК по видеосвязи 24 марта. Во время своей речи она заявила, что организация "пытается протолкнуть российских и белорусских спортсменов" на Игры. После её слов представитель МОК прервал монолог и передал слово следующему спикеру.
Ранее из-за возможного участия российских атлетов в ОИ негодовали в Польше — министр спорта и туризма республики пригрозил, что из-за решения МОК о допуске россиян поляки могут бойкотировать Олимпиаду.
ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON