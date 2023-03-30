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30 марта, 08:17

Польша решила пойти на шантаж МОК из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду

Польша может бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов

В Польше раскритиковали решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов для участия в Олимпиаде 2024 года. Как заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук, власти могут бойкотировать игры.

"Вопрос бойкота всегда должен быть актуальным в контексте нашего контакта с МОК, потому что он его боится", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований российских спортсменов, но только в нейтральном статусе и при условии, что они выступают против СВО. Однако решение комитета не распространяется на соревнования по игровым видам спорта, на них россиян и белорусов допускать всё же не захотели. В ответ на инициативу глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а в МИД РФ назвали требования "экспериментом над человечностью". При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на таких условиях наши спортсмены "никуда не поедут".

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Shutterstock

Николь Вербер
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