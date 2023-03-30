Польша решила пойти на шантаж МОК из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду

В Польше раскритиковали решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов для участия в Олимпиаде 2024 года. Как заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук, власти могут бойкотировать игры.

"Вопрос бойкота всегда должен быть актуальным в контексте нашего контакта с МОК, потому что он его боится", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.