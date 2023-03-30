Польша решила пойти на шантаж МОК из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду
Польша может бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов
В Польше раскритиковали решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов для участия в Олимпиаде 2024 года. Как заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук, власти могут бойкотировать игры.
"Вопрос бойкота всегда должен быть актуальным в контексте нашего контакта с МОК, потому что он его боится", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.
Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований российских спортсменов, но только в нейтральном статусе и при условии, что они выступают против СВО. Однако решение комитета не распространяется на соревнования по игровым видам спорта, на них россиян и белорусов допускать всё же не захотели. В ответ на инициативу глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а в МИД РФ назвали требования "экспериментом над человечностью". При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на таких условиях наши спортсмены "никуда не поедут".
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