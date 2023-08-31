Овечкин заявил о нарушении главного лозунга спорта из-за отказа МОК позвать Россию на Игры

Нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о том, как к нему относятся за границей. Полная версия беседы с российским спортсменом есть на сайте KION.

По словам звёздного хоккеиста, он, как и другие спортсмены мечтает завоевать олимпийскую медаль. А сейчас многие из тех, кто мог бы попытаться реализовать эту мечту, из-за политической ситуации лишились даже шанса выступить на Олимпиаде. Спортсменов-россиян попросту отодвинули в сторону и не дают играть. Овечкин возмущён, что чиновники продолжают бравировать лозунгом "спорт вне политики", но на деле, всё наоборот.

"Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация", — объяснил хоккеист, отвечая на вопрос о притеснениях русских.