Овечкин заявил о нарушении главного лозунга спорта из-за отказа МОК позвать Россию на Игры
Хоккеист Овечкин: Российских спортсменов просто отодвинули и не дают играть
Российский хоккеист, нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / David Zalubowski
Нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о том, как к нему относятся за границей. Полная версия беседы с российским спортсменом есть на сайте KION.
По словам звёздного хоккеиста, он, как и другие спортсмены мечтает завоевать олимпийскую медаль. А сейчас многие из тех, кто мог бы попытаться реализовать эту мечту, из-за политической ситуации лишились даже шанса выступить на Олимпиаде. Спортсменов-россиян попросту отодвинули в сторону и не дают играть. Овечкин возмущён, что чиновники продолжают бравировать лозунгом "спорт вне политики", но на деле, всё наоборот.
"Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация", — объяснил хоккеист, отвечая на вопрос о притеснениях русских.
Форвард вашингтонского клуба объяснил, что НХЛ не заинтересована в отстранении игроков из России, это приведёт только к потере денег, болельщиков и популярности. Люди приходят смотреть на хоккей, чтобы получать удовольствие, а не негатив. В заключение Овечкин добавил, что у него немало друзей среди канадцев и американцев и они обсуждают сложившуюся в мировой политике ситуацию.
Напомним, что 26 июля МОК должен разослать приглашения на ОИ-2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но уже известно, что Россия и Белоруссия их не получат. Об этом в пресс-службе МОК уже предупредили. Министр спорта России Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он же предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.