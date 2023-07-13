"Давно всё понятно": Губерниев высказался о решении МОК не приглашать Россию на Олимпиаду

Российская сборная не поедет в Париж на летнюю Олимпиаду 2024 года, так как "нас не хотят там видеть". Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Так он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать нашу сборную на Игры в установленную дату.

"Слушайте, давно всем всё понятно — мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Может быть, поедут некоторые спортсмены. Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет", — высказался Губерниев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Комментатор не исключает, что Россия, возможно, пропустит ещё и ближайшую зимнюю Олимпиаду. Он добавил, что надеяться ни на что не стоит, "им и без нас там хорошо".