Матыцин: Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО
Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут", — отметил министр.
Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях.
Лайф также писал, что МОК принял решение не направлять приглашение на грядущие Олимпийские игры в Париже спортсменам из России и Белоруссии в установленную дату — 26 июля. Там добавили, что окончательное решение по вопросу участия атлетов будет принято "в соответствующее время". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несправедливой позицию МОК по российским и белорусским спортсменам.
ТАСС / Сергей Фадеичев