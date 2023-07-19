Матыцин: Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут", — отметил министр.

Напомним, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях.