Песков назвал несправедливой позицию МОК по российским и белорусским спортсменам
Позиция Международного олимпийского комитета относительно российских и белорусских спортсменов несправедлива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение МОК не приглашать атлетов из двух стран на Олимпийские игры 26 июля.
"Мы не считаем его [решение] справедливым", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Россия выступает категорически против политизации спорта и считает, что "наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях". По его словам, в этих целях Москва продолжит работать "со всеми, включая МОК".
Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение не направлять приглашение на грядущие Олимпийские игры в Париже спортсменам из России и Белоруссии в установленную дату — 26 июля. Там добавили, что окончательное решение по вопросу участия атлетов будет принято "в соответствующее время".
ТАСС / POOL / Илья Питалев