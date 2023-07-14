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14 июля, 10:14

Песков назвал несправедливой позицию МОК по российским и белорусским спортсменам

Позиция Международного олимпийского комитета относительно российских и белорусских спортсменов несправедлива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение МОК не приглашать атлетов из двух стран на Олимпийские игры 26 июля.

"Мы не считаем его [решение] справедливым", сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия выступает категорически против политизации спорта и считает, что "наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях". По его словам, в этих целях Москва продолжит работать "со всеми, включая МОК".

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Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение не направлять приглашение на грядущие Олимпийские игры в Париже спортсменам из России и Белоруссии в установленную дату — 26 июля. Там добавили, что окончательное решение по вопросу участия атлетов будет принято "в соответствующее время".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Александр Юнашев
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