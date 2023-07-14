Песков назвал несправедливой позицию МОК по российским и белорусским спортсменам

Позиция Международного олимпийского комитета относительно российских и белорусских спортсменов несправедлива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение МОК не приглашать атлетов из двух стран на Олимпийские игры 26 июля.

"Мы не считаем его [решение] справедливым", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия выступает категорически против политизации спорта и считает, что "наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях". По его словам, в этих целях Москва продолжит работать "со всеми, включая МОК".