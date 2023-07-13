Матыцин напомнил МОК об уважении в ответ на отказ приглашать Россию на Олимпиаду
Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал дискриминацией и нарушением принципов олимпизма решение Международного олимпийского комитета не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры – 2024 в Париже в установленную дату.
"В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учёта квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учёта этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] — непонятно", — сказал Матыцин.
Напомним, 26 июля МОК разошлёт приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но Россия и Белоруссия их не получат. Об этом сегодня, 13 июля, заявили в пресс-службе МОК. Там добавили, что окончательное решение по допуску российских спортсменов будет принято "в соответствующее время".
ТАСС / Антон Новодережкин