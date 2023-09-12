Путин указал на деградацию олимпийского движения, которому грядёт замена

Олимпийское международное движение деградирует, и уже скоро ему на смену придут другие организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сам международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей", — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что как раз эту функцию движение и утратило, а также добавил, что создание альтернатив неизбежно — это "объективный процесс". А говоря об Олимпиаде без российских и белорусских спортсменов, он отметил, что прежде всего стоит руководствоваться интересами самих спортсменов.

Они тренировались и готовились к соревнованиям годами, а некоторые даже десятилетиями, поэтому сами должны сделать определённый выбор. Флаг и гимн страны, безусловно, имеют для них значение, однако каждый человек должен сам принимать решение насчёт своего гражданства, считает Путин.

"Я никого не осуждаю. Но просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почёта, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя — это тоже имеет определённое значение. Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор", — отметил президент.