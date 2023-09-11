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11 сентября, 19:55

"Увы": Дмитрий Медведев иронично отрёкся от поражения Джоковичу

Медведев пошутил по поводу публикации газеты, перепутавшей его с теннисистом

Издание The Times of India перепутало теннисиста Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, который впоследствии пошутил над этим.

В социальной сети Х индийские журналисты написали о том, что сербский теннисист Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США (US Open) обыграл россиянина Даниила Медведева. При этом в материале ошибочно был упомянут аккаунт зампреда Совбеза РФ вместо спортсмена.

"Увы, но я не играл против Новака Джоковича", — ответил Медведев на пост издания.

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Напомним, что вчера в Нью-Йорке завершился финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, который в итоге победил российского теннисиста.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Андрей Соловьёв
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