Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки Байдена про ИИ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил хит американской рок-группы Green Day из одноимённого альбома American Idiot после того, как президент США Джо Байден сравнил себя с искусственным интеллектом.

"Когда вы слушаете хит Green Day из одноимённого альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо" (прозвище президента США Джо Байдена. — Прим. Лайфа), говоря, что он искусственный интеллект", — написал зампред в "Твиттере".

Песня American Idiot была частью одноимённого альбома Green Day, вышедшего 21 сентября 2004 года. Всего в его составе 13 композиций.