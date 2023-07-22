Медведев вспомнил хит группы Green Day после шутки Байдена про ИИ
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил хит американской рок-группы Green Day из одноимённого альбома American Idiot после того, как президент США Джо Байден сравнил себя с искусственным интеллектом.
"Когда вы слушаете хит Green Day из одноимённого альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо" (прозвище президента США Джо Байдена. — Прим. Лайфа), говоря, что он искусственный интеллект", — написал зампред в "Твиттере".
Песня American Idiot была частью одноимённого альбома Green Day, вышедшего 21 сентября 2004 года. Всего в его составе 13 композиций.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание главы Евродипломатии Жозепа Борреля о зерновой сделке, заявил, что Европа должна выполнить свои обязательства перед Россией в рамках зерновой сделки или "умерить аппетит". Российский политик считает, что у представителя Евросоюза "жестокая словесная диарея" после заявления о зерновой сделке.