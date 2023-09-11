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11 сентября, 01:42

Российский теннисист Медведев проиграл сербу Джоковичу в финале US Open

В Нью-Йорке завершился финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, который в итоге победил российского теннисиста.

Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста, он длился 3 часа 17 минут. Медведев был посеян на турнире под третьим номером. Джокович, который играл под вторым номером, с понедельника вернёт себе статус первой ракетки мира.

Стоит отметить, что 36-летний Джокович в четвёртый раз за карьеру выигрывает US Open. Это 24-я победа сербского теннисиста на турнирах Большого шлема.

В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие

В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие

Ранее Лайф писал, что в завершающем матче Открытого чемпионата США по теннису победу одержала американская спортсменка Кори Гауфф. В финале она сразилась с белоруской Ариной Соболенко.

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Manu Fernandez / AP / ТАСС

Андрей Соловьёв
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