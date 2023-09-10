Американка Гауфф выиграла Открытый чемпионат США по теннису
Американка Гауфф обыграла белоруску Соболенко и стала победительницей US Open
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Обложка © ТАСС / John Minchillo
В завершающем матче Открытого чемпионата США по теннису победу одержала американская спортсменка Кори Гауфф. В финале она сразилась с белоруской Ариной Соболенко.
Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф. Спортсменка была посеяна под шестым номером, а Соболенко — под вторым. Сообщается, что американка в первый раз стала победительницей турнира Большого шлема. До этого её триумфом был выход в финал Открытого чемпионата США в 2022 году.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США и вышел в финал. Там его уже ждёт серб Новак Джокович, который в своём полуфинале одолел американца Бена Шелтона.