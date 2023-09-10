Американка Гауфф выиграла Открытый чемпионат США по теннису

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф. Спортсменка была посеяна под шестым номером, а Соболенко — под вторым. Сообщается, что американка в первый раз стала победительницей турнира Большого шлема. До этого её триумфом был выход в финал Открытого чемпионата США в 2022 году.