Американка вышла в финал домашнего турнира Большого шлема

Американка Кори Гауфф стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису. Она оказалась сильнее чешки Каролины Муховой в полуфинале турнира.

Их матч продлился 1 час 57 минут и завершился со счётом 6:4, 7:5. Решающий поединок состоится 9 сентября. Соперницей Гауфф в борьбе за победу станет либо её соотечественница Мэдисон Киз, либо белоруска Арина Соболенко, которая, напомним, выбила россиянку Дарью Касаткину.