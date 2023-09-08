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8 сентября, 02:17

Американка вышла в финал домашнего турнира Большого шлема

Американка Гауфф победила чешку Мухову и стала финалисткой US Open

Американка Кори Гауфф стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису. Она оказалась сильнее чешки Каролины Муховой в полуфинале турнира.

Их матч продлился 1 час 57 минут и завершился со счётом 6:4, 7:5. Решающий поединок состоится 9 сентября. Соперницей Гауфф в борьбе за победу станет либо её соотечественница Мэдисон Киз, либо белоруска Арина Соболенко, которая, напомним, выбила россиянку Дарью Касаткину.

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Ранее Лайф рассказывал, что 11 сентября впервые в истории сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. Лидерами среди одиночек станут Новак Джокович и Арина Соболенко.

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X / wta

Артур Лапсаков
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