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7 сентября, 04:09

Медведев вновь сразится с первой ракеткой мира

Алькарас победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас разобрался с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

Таким образом, именно действующий первый номер рейтинга станет соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира.

В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие

В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие

Напомним, Медведев даже при двух медицинских тайм-аутах в трёх сетах победил соотечественника Андрея Рублёва. Последний, в свою очередь, проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема.

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X / US Open Tennis

Артур Лапсаков
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