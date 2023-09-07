Медведев вновь сразится с первой ракеткой мира
Алькарас победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас разобрался с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:4.
Таким образом, именно действующий первый номер рейтинга станет соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира.
Напомним, Медведев даже при двух медицинских тайм-аутах в трёх сетах победил соотечественника Андрея Рублёва. Последний, в свою очередь, проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема.
Обложка ©
X / US Open Tennis