В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие
11 сентября впервые в истории сменятся первые ракетки мира во всех разрядах
В понедельник, 11 сентября, после обновления рейтингов WTA и ATP впервые в истории тенниса произойдёт одновременная смена лидеров во всех разрядах как у мужчин, так и у женщин.
На первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется сербский теннисист Новак Джокович, сместив с пьедестала Карлоса Алькараса. В парном разряде на вершину рейтинга взлетит американец Остин Крайчек, дошедший на Открытом чемпионате США до полуфинала.
У женщин впервые в карьере первой ракеткой станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышедшая 6 сентября в полуфинал US Open. Она сменит на этом месте полячку Игу Свёнтек, лидировавшую 75 недель. В женском парном разряде лидер пока не определился. В числе претенденток — американки Кори Гауфф, Джессика Пегула и тайваньская теннисистка Се Шувэй.
А ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва в 1/4 финала Открытого чемпионата США (US Open). Таким образом, Рублёв проиграл все девять матчей в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема.