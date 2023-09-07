В теннисе случится ещё никогда не происходившее событие

В понедельник, 11 сентября, после обновления рейтингов WTA и ATP впервые в истории тенниса произойдёт одновременная смена лидеров во всех разрядах как у мужчин, так и у женщин.

На первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется сербский теннисист Новак Джокович, сместив с пьедестала Карлоса Алькараса. В парном разряде на вершину рейтинга взлетит американец Остин Крайчек, дошедший на Открытом чемпионате США до полуфинала.