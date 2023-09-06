Теннисистка объяснила, почему Даниил Медведев использовал ингалятор на матче US Open

Нет никаких причин для переживаний по поводу здоровья российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом заявила бронзовый призёр Олимпиады-2012 и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова, комментируя его матч с австралийцем Алексом де Минауром, во время которого спортсмену потребовался ингалятор.

"У меня нет абсолютно никаких опасений. Может быть, какая-то лёгкая простуда. Они играли в вечернюю сессию, достаточно поздно в Нью-Йорке становится очень влажно. То, что он воспользовался таким приёмом, позволительно", — приводит её слова "Газета.ru".