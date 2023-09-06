Теннисистка объяснила, почему Даниил Медведев использовал ингалятор на матче US Open
Теннисистка Петрова заявила, что не переживает за здоровье Медведева на US Open
Нет никаких причин для переживаний по поводу здоровья российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом заявила бронзовый призёр Олимпиады-2012 и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова, комментируя его матч с австралийцем Алексом де Минауром, во время которого спортсмену потребовался ингалятор.
"У меня нет абсолютно никаких опасений. Может быть, какая-то лёгкая простуда. Они играли в вечернюю сессию, достаточно поздно в Нью-Йорке становится очень влажно. То, что он воспользовался таким приёмом, позволительно", — приводит её слова "Газета.ru".
Петрова отметила, что теннисист уверенно завершил игру с сильным соперником. Поначалу третья ракетка мира Медведев делал много ошибок, ещё не почувствовал игру, однако после проигранного сета собрался с мыслями и "стал показывать свой великолепный теннис".
Напомним, Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В матче четвёртого круга он обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минаура. Матч завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Теперь ему предстоит сыграть со своим соотечественником Андреем Рублёвым.
ТАСС / ZUMA / Panoramic